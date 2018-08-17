Давайте проверять огрызки...

Вот если бы кто-то спросил, кому завтра, в погожий субботний денек 18 августа 2018 года, будет одновременно хорошо и сложно, то я бы ответил: президенту России Владимиру Путину. Для начала он, что называется, «разомнется беленьким» на свадьбе. А потом его могут окатить холодным на переговорах. Но, с другой стороны, только уверенный в своих силах может в один день планировать и свадьбу, и переговоры на самом высоком уровне. Вы не находите? Ну и не надо. А Путин для начала отправится в Австрию, куда его пригласили в живописную провинцию на свадьбу на пленэре.



За своего бойфренда, 54-летнего предпринимателя Вольфганга Мейлингера, на одной из виноделен в регионе Южная Штирия, славном своими именно белыми винами Совиньон Блан, выходит 53-летняя глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она и пригласила Путина, а тот взял да и согласился. И приедет. Чтобы, кроме молодоженов, пообщаться еще и с премьер-министром Австрии Себастьяном Курцем, которого уже записали в «агенты Путина». За нежелание дальше терпеть обременительные санкции против России.



Ну, а потом – в Берлин, где в правительственном дворце Мезеберг в окрестностях города Путина будет ждать федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Для переговоров на тему Сирии, энергетической безопасности Европы и строительства «Северного потока-2», а также Украины и прекращения войны в Донбассе. Сложные темы, без ста граммов действительно сложно разобраться. Но, с другой стороны, винодельня, правительственный дворец, в один день, на природе, с женщинами... Согласитесь, есть в этом что-то такое, что неуловимо вызывает легкую зависть.



И вызвало-таки! Зависть тяжелую, каменную, давящую на мозг неподъемным грузом, плющащую рассудок и игнорирующую здравый смысл. У тех, кому завтра по этому поводу будет крайне плохо. Потому что им плохо уже сейчас, когда они знают, что Путину может быть хорошо. Такая вот странная диалектика, описанная в «Справочнике юного психиатра», декоммунизированном Вовой Вятровичем, но не потерявшем свою спасительную актуальность. В плане первичного курса лечения, если накрыло внезапно. Как сейчас многих в Украине и даже в Польше. И главным образом все же в Украине...



И потому я не о Путине сейчас, а об этих несчастных. Вечно несчастных. И приносящих несчастья своей стране – Украине, которой они якобы служат. Потому что патриоты, но упомянутый выше справочник прочитали плохо и не прислушались к нему.



Потряс и некто Николай Давидюк, директор живущего на подачки-гранты аналитического центра «Политика», который вообще предположил, что Путин едет к Меркель, чтобы обмануть ее и обменять освобождение бывшего гражданина Украины, а теперь гражданина России Олега Сенцова, отбывающего 20 лет в российской тюрьме за терроризм, на уступки в строительстве «Северного потока-2»

На чужой роток, как говорится, не накинешь платок. Да, в принципе, наверное, и не надо. Пусть говорят – любые мысли, даже огрызки их могут оказаться полезными. Ну, хотя бы для точной постановки диагноза, если (или когда) время придет. Главное – не воплощать сказанное патриотами в жизнь, не руководствоваться в делах. Ведь бесконтрольный патриотизм, если его не блокировать, может и до беды довес

Я совсем поверхностно ознакомился с мнениями украинских патриотов на зарплате и на грантах о визите Путина в Германию и о его последствиях для Украины. На мой непросвещенный взгляд, на первом месте, ясное дело, мнение экс-министра иностранных дел Владимира Огрызка (да-да, именно ОгрызкА: хотя фамилия Огрызко в русском языке и не склоняется, но так точнее по сути). Так вот этот самый Огрызко, несмотря на якобы глубокое дипломатическое прошлое и такой же опыт, прогнозирует: Путин едет в Германию, чтобы там сдаться властям и освободить украинский Донбасс от своих конно-воздушных бурят и водно-подземных удмуртов, сбитых в монголо-татарские орды, агрессивно чмурящие Донбасс в ДНР и ЛНР. И при этом Путин, уверен Огрызко, хочет сохранить лицо и свой, как бы это сказать помягче, «просыр» в Донбассе выдать за свою же победу. «Россия сейчас начинает консультации, как вылезти с Донбасса, каким образом отойти, максимально оставив интересы там и показав внутри РФ: мы на самом деле не проиграли, мы выиграли, но этот выигрыш имеет именно такой вид», – сказал Огрызко. И напророчил: «...Я думаю, что немецкая сторона так или иначе даст четко понять, и мы об этом узнаем, безусловно, через другие каналы, что на самом деле хотел товарищ Путин и как мы все вместе (Украина и Запад) будем на это реагировать».Особое меня вштырило, почти как завтра Путина в Южной Штирии, вот это – «я думаю» и «мы все вместе (Украина и Запад)». Согласитесь, только глубоко и мощно думающий человек может придумать, что «галантерейщик и кардинал – это сила». Ну, это я насчет того, что Украина и Запад вместе будут реагировать». Ага, мы пахали, я и трактор...Потряс и некто Николай Давидюк, директор живущего на подачки-гранты аналитического центра «Политика», который вообще предположил, что Путин едет к Меркель, чтобы обмануть ее и обменять освобождение бывшего гражданина Украины, а теперь гражданина России Олега Сенцова, отбывающего 20 лет в российской тюрьме за терроризм, на уступки в строительстве «Северного потока-2». Чтобы типа помочь Меркель проявить свои способности в освобождении человека, соблазнить ее этим, добиться «СП-2», а потом шантажировать газовым вентилем и Германию, и все Европу, как некогда Украину. «...Возможны газовые войны, которые были с Украиной. Где гарантия, что Путин не начнет газовый шантаж Меркель, переключаясь на Беларусь или Украину, когда будет выгодно?», – вопрошает Давидюк. А санитары по-прежнему бездействуют. И пациент буйствует дальше: пугает Меркель, что Путин едет к ней, чтобы ослабить ее же позиции в немецкой правящей коалиции и в оконцовке процесса отобрать кресло канцлера...Разошлась и Ганна Гопко, глава парламентского комитета по иностранным делам. Ей сегодня нужно всячески педалировать свой патриотизм. Чтобы отвлечь внимание от того, как это так получилось, что полунищая львовянка до «революции гидности» и перебивающаяся при «кровавой панде» с хлеба на квас, после нее (и «рыволюцийи» и «панды») самым удивительно-чудесным образом стала владелицей 8 (по некоторым данным 10) квартир во Львове и Киеве. И если ее колежанка по майдану Вика Сюмар хоть рассказывала, как она копила свое нынешнее состояние и разживалась недвижимостью, возя молоко и сыр из провинции в столицу, то Ганя так не заморачивается. Ей подсказали отмазку, похоже, Зорян и Шкиряк, четко характеризующие умственные способности своих шумерских побратимов: повоняют и забудут.Но чтобы чего эдакого не случилось, Ганя решила топить за патриотизм. И как это лучше сделать, если не наезжать на Путина? Вот Гопко и наехала! Да так, что Австрия еле выгребла, ибо, привечая Путина при звуках марша Мендельсона, эта страна дискредитировала себя «как нейтральное государство, которое может быть посредником в Украине»! Какой ужас и жаль: Австрия упала в глазах шумеров. Ай-яй-яй, как теперь правоверным секты святого безвиза, обожравшись круассанов, ездить в венскую оперу? Даже ума не приложу. К тому же, по словам Гани, Путину, дескать, «место на скамье подсудимых», а не на свадьбе австрийского министра. Потому что это «еще один сигнал-удар по европейским ценностям: когда под риском смерти из-за голодовки находятся политзаключенные Кремля Сенцов, Балух; ежедневно происходят пытки украинцев на оккупированных территориях и международные эксперты не имеют доступа к ним; когда на востоке Украины каждый день продолжаются обстрелы, потому что Путин не выполняет договоренностей и нет перемирия».Спасительно-предупредительное сумасшествие перекинулось и на Польшу, где тамошний журналист Збигнев Парафианович в статье для издания «Gazeta Prawna» предупредил Германию, Меркель и всех немецких политиков и бизнесменов, приветствующих немецко-российское сотрудничество, что они – предатели, сдавшие Европу Путину. На полном серьезе предупредил. Мол, какое взаимовыгодное сотрудничество: «...К такой аргументации не представляется возможным относиться серьезно. Особенно в Варшаве, которая расположена на расстоянии 10 минут полета ракеты «Искандер-М», выпущенной из пусковой установки на территории Калининградской области». И пошел, наверное, рыть себе убежище от «Искандеров». И это, напоминаю, в Польше, где нет Ульяны Супрун. Но то ли тоже психиатрия в упадке, то ли навеянные шумерами психозы слишком сильны, то ли «Справочник юного психиатра» не переведен на польский...Впрочем, на чужой роток, как говорится, не накинешь платок. Да, в принципе, наверное, и не надо. Пусть говорят – любые мысли, даже огрызки их могут оказаться полезными. Ну, хотя бы для точной постановки диагноза, если (или когда) время придет. Главное – не воплощать сказанное патриотами в жизнь, не руководствоваться в делах. Ведь бесконтрольный патриотизм, если его не блокировать, может и до беды довести. Как в случае с «вумным патриотом» Огрызко. Он сначала начал требовать себе официального переводчика с русского языка на украинский. Потом поверил в чудесное спасение от русских в НАТО и вместе с еще одним таким же патриотом, президентом Виктором Ющенко в 2009 году передал Румынии часть черноморского морского шельфа, богатого энергоносителями, у острова Змеиный. В обмен на обещания Румынии помочь с вступлением в НАТО. Это ж каким высоко, но альтернативно одаренными политиками надо было быть Ющенко и Огрызко, чтобы: а) поверить Румынии, будто она что-то где-то решает насчет НАТО; б) поверить в членство в Альянсе после того, как его саммит в том же Бухаресте годом раньше отказался предоставить Украине даже План действий по членству (ПДЧ). Но поверили! И шельф передали. Чтобы теперь так же о Крыме громко плакать и кого-то обвинять......Так что тщательнее надо быть с огрызками, тщательнее. Себе же и стране дороже может выйти. А так жизнь прекрасна и удивительна. И полна неожиданностями. Не только «детского» цвета. А о чем там Путин и Меркель договорится, мы либо никогда не узнаем, либо узнаем по итогам, когда переговоры закончатся. Если Владимира Огрызко при этом не слушать...