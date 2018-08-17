В лагере Киева отравились дети

В детском учреждении оздоровления и отдыха Пуща-Водица в Киеве зафиксировано несколько случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Отравились двое взрослых и трое детей, сообщили в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.



Скорая помощь доставила детей в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1. Медики осмотрели и бактериологически обследовали детей, после чего выписали для прохождения лечения амбулаторно.



В лагере провели внеплановую проверку, выявившую нарушения требований деятельности учреждения по безопасности пищевых продуктов и требований санитарного законодательства. В детском учреждении оздоровления и отдыха провели противоэпидемические мероприятия. Подробности инцидента устанавливаются.

