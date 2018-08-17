Израиль утвердил соглашение о перемирии с ХАМАС

Израиль утвердил соглашение о перемирии с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.



По данным издания, соглашение, состоящее из шести пунктов, было утверждено накануне в ходе заседания Кабинета безопасности Израиля, и будет реализовываться поэтапно.



Переговоры между Израилем и ХАМАС по указанному соглашению велись при посредничестве Египта и специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Николая Младенова. Израиль уже выполнил первые два пункта соглашения: возобновил работу КПП "Керм Эбу Салим" на границе сектора Газа и расширил зону промысла для палестинских рыбаков из Газы до девяти морских миль.



Соглашение также предусматривает введение режима прекращения огня. Кроме того, в рамках соглашения в сектор Газа будет отправлено медицинское оборудование и обеспечен доступ в анклав гуманитарной помощи.



При этом ХАМАС должен освободить двух израильских военных и два гражданских лица.

