Супрун не является политиком и не имеет права принимать участие в политических акциях, - Лавринович

Он также отметил, что Супрун не может столь долгое время продолжать оставаться на своей должности

И.о министра здравохраненияУльяна Супрун не является политиком и не имеет права принимать участие в политических акциях. Такое мнение в эфире "112 Украина" выразил экс-министр юстиции Александр Лавринович.

"Ульяна Супрун и другие, кто исполняют обязанности - они являются государственными служащими, они не являются политиками. Им запрещено участие в таких акциях законом о государственной службе. И вообще они не имеют права находиться на должностях столь долгое время, потому что правительство формируют политики, народные депутаты Украины, голосуя в соответствии со своими политическими программами, в коалиционном соглашении назначают политиков на это место", - сказал он.

"Если возглавляют министерство государственные служащие, которые не могут быть политиками, это означает, что есть злоупотребления с тем, что меняется баланс голосов в правительстве, смещаются возможности развития той или иной отрасли в каких-то новых направлениях. Это не обязанность и задача государственного служащего - разрабатывать новые предложения и новые политические подходы. С этим в Украине огромная проблема, это совершенно разный статус", добавил он.

Напомним, В Киеве провели под офисом "Украинского выбора" акцию, в которой приняла участие и руководитель Минздрава Ульяна Супрун. "Украинский выбор" оценил общее количество ее участников в 20 человек.

Лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук назвал провокацией участие и.о министра здравохранения Ульяны Супрун в акции перед его офисом в Киеве. По мнению Медведчука, Супрун - это чиновница, деятельность которой иначе как геноцидом уже и не называют, которая "разрушила систему здравоохранения Украины". Подобные акции общественный деятель и политик,отстаивающий идею мирного урегулирования конфликта наДонбассе, расценивает исключительно как организованную ЦРУ атаку, в которой Ульяна Супрун играет далеко не последнюю роль.