В ООН назвали число нуждающихся в гуманитарной помощи на востоке Украины

Большая часть из 4,4 миллиона человек, так или иначе затронутых конфликтом на востоке Украины, нуждаются в гуманитарной помощи, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.



"Четыре миллиона 400 тысяч людей сейчас затронуты конфликтом, 4 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи, включая 1,5 миллиона беженцев, которым не хватает продовольствия, воды и медикаментов", — сказал Дюжаррик.

