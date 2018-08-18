На Украине запретили более 40 российских препаратов

Реализацию, хранение и применение 68 лекарственных препаратов, более 40 из которых произведены в России, запретили на Украине, соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. В ведомстве заявили, что основной причиной запрета стал ввоз препаратов с нарушением требований законодательства Украины.

Аптеки, получившие препараты, должны их уничтожить или вернуть производителю.



Согласно списку, который прикреплен к распоряжению, запрещены 43 препарата, изготовленных в РФ. Также в списке есть препараты украинского, немецкого, польского, венгерского, болгарского, бельгийского, французского, румынского, датского, испанского, итальянского и австрийского производства.

