Немецкий бизнес призвал Россию и Германию выйти из режима санкций

Немецкий бизнес в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель призвал страны перейти к выходу из режима взаимных санкций, говорится в сообщении Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) в Москве. Встреча Путина с Меркель пройдет в Берлине в субботу.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что лидеры "сверят часы" по ситуации на Украине и в Сирии и обсудят экономическое давление США.



"В преддверии встречи палата выступила с призывом перейти к процессу выхода из режима санкций. Такова позиция 94% респондентов опроса среди 800 фирм-членов ВТП. Из них 37% высказываются за незамедлительную отмену западных санкций, 57% — за поэтапную", — говорится в сообщении ВТП.



"Вместо этого на следующей неделе Вашингтон может принять новые антироссийские санкции, способные нанести серьёзный урон в том числе и немецким компаниям", — приводит палата слова председателя правления ВТП Маттиаса Шеппа.



Переговоры лидеров пройдут на фоне нарастающего санкционного давления на Россию со стороны США. Ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.

