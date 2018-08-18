На Украине сохранится жара

В ближайшие сутки на юге и востоке Украины сохранится сухая воздушная масса, на остальной территории ожидается умеренная и повышенная влажность воздуха. Температура выше нормы, лишь в западной части умеренно тепло, сообщает Укргидрометцентр. В западных, большинстве северных, центральных и Одесской областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, на востоке страны и севере Левобережья 10-15°, днем 24-29°; в южной части ночью 18-23°, днем 30-35°.



В Киеве - кратковременные дожди, грозы; температура ночью 17-19°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 августа самая высокая температура днем была +37,8 в 1946 году, самая низкая ночью +7,4 в 1893 году.



20 августа в западной и северной частях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.



Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 23°; днём 25-30°, на Закарпатье, в южной части, 21 августа и в восточных областях до 33°.



В Киеве - местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.



18 августа в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 24-26°, в Днепре в пределах Киева 25°.

