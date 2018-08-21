ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Донбассе

Вооруженные силы Украины взяли под контроль еще один населенный пункт на востоке - Шумы.



Об этом Еспресо.TV стало известно из собственных источников.



Военнослужащие 24-й ОМБр имени короля Даниила ВСУ совместно с ротой глубинной разведки вытеснили российские оккупационные войска на Донбассе еще на несколько километров и взяли под свой контроль населенный пункт Шумы Донецкой области.



Шумы находились в так называемой "серой зоне".



Во время вытеснения российских военных противник оказывал сопротивление и пытался отбить некоторые позиции. В ходе столкновения погиб младший сержант ВСУ Дмитрий Украинец.

