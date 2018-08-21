ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Донбассе

ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Донбассе

Вооруженные силы Украины взяли под контроль еще один населенный пункт на востоке - Шумы.

Об этом Еспресо.TV стало известно из собственных источников.

Военнослужащие 24-й ОМБр имени короля Даниила ВСУ совместно с ротой глубинной разведки вытеснили российские оккупационные войска на Донбассе еще на несколько километров и взяли под свой контроль населенный пункт Шумы Донецкой области.

Шумы находились в так называемой "серой зоне".

Во время вытеснения российских военных противник оказывал сопротивление и пытался отбить некоторые позиции. В ходе столкновения погиб младший сержант ВСУ Дмитрий Украинец.