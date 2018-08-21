В Украине в ближайшие дни сохранится теплая погода

В ближайшие сутки, 21 августа, в Украине сохранится жаркая, на юге и востоке сухая погода, лишь днем атмосферный фронт с северо-запада Европы обусловит в северо-западной половине Украины отдельные грозовые дожди, сообщает Укргидрометцентр.



В этот день без осадков, лишь днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью 14-19°, в южной части 18-23°; днем 27-32°.



В Киеве ночью - без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью 17-19°, днем 28-30°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 36,2 градусов тепла в 1946 году, самая низкая ночью – на отметке 7,3 градусов выше ноля в 1908 году.



В среду, 22 августа, в Украине без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-17°, в Сумской, Черниговской, Харьковской областях 5-9°, на побережье морей 17-21°; днем 23-28°, в южных областях и Закарпатье 28-33°, в северных областях 20-25°.



В Киеве 22 августа - небольшая облачность. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.



20 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 24-26°, в Днепре возле Киева 25°.

