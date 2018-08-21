Представитель Эрдогана назвал стрельбу возле посольства США попыткой создать хаос

Представитель Эрдогана назвал стрельбу возле посольства США попыткой создать хаос

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал инцидент со стрельбой возле посольства США в Анкаре явной попыткой создать хаос.

"Мы осуждаем нападение, совершенное на посольство США. Оно является откровенной попыткой посеять хаос", - написал он в понедельник на своей странице в Twitter.

По словам Калына, "Турция является безопасной страной, а все иностранные миссии находятся под охраной". Он подчеркнул, что по факту нападения начато расследование.

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик ранее назвал инцидент возле посольства США провокацией.

По данным телеканала CNN Turk, в понедельник неизвестные, проезжая мимо американского посольства на белом автомобиле, произвели шесть выстрелов и скрылись. Три пули попали в будку охраны. Инцидент, как отмечает Hurriyet, произошел на фоне серьезного ухудшения отношений между Турцией и США, который произошел из-за отказа турецких властей выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в причастности к террористической организации, а также на фоне взаимного повышения пошлин на различные группы товаров.