Представитель Эрдогана назвал стрельбу возле посольства США попыткой создать хаос

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал инцидент со стрельбой возле посольства США в Анкаре явной попыткой создать хаос.



"Мы осуждаем нападение, совершенное на посольство США. Оно является откровенной попыткой посеять хаос", - написал он в понедельник на своей странице в Twitter.



По словам Калына, "Турция является безопасной страной, а все иностранные миссии находятся под охраной". Он подчеркнул, что по факту нападения начато расследование.



Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик ранее назвал инцидент возле посольства США провокацией.



По данным телеканала CNN Turk, в понедельник неизвестные, проезжая мимо американского посольства на белом автомобиле, произвели шесть выстрелов и скрылись. Три пули попали в будку охраны. Инцидент, как отмечает Hurriyet, произошел на фоне серьезного ухудшения отношений между Турцией и США, который произошел из-за отказа турецких властей выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в причастности к террористической организации, а также на фоне взаимного повышения пошлин на различные группы товаров.

