Госдолг Украины перевалил за $76 млрд

Внешний долг Украины по состоянию на июнь в 2,6 раза превышает объемы валютных запасов страны. Об этом говорится в материале спецпроекта VoxUkraine и LIGA.net. Отмечается, что государственный долг Украины на июнь 2018 года составлял 76,3 млрд долларов. Внешние заимствования составляют примерно 60% от этой суммы и достигают 47,2 млрд долларов.



В эти 47,2 млрд долларов входит 9,6 млрд долларов гарантированного государством долга, а остальное - прямой долг Украины в виде еврооблигаций (около 17,5 млрд долларов, учитывая 3 млрд долларов "российских" облигаций, по которым Украина объявила дефолт), а также займов у международных организаций (16,6 млрд долларов, включая облигации, размещенные под гарантии США) и другой задолженности (3,5 млрд долларов).



Еще примерно 4,3 млрд долларов - внутренние заимствования в иностранной валюте (так называемые валютные ОВГЗ - облигации внутреннего государственного займа).



Следует отметить, что не все валютные заимствования лежат на плечах правительства. Приблизительно 6,8 млрд долларов - долг НБУ перед МВФ: эта часть долга не оказывает непосредственного влияния на бюджет, так как при погашении деньги будут изъяты из золотовалютных резервов.



Тем не менее, снижение уровня резервов создает риск для сохранения финансовой стабильности страны.



Долг в национальной валюте - около 625 млрд грн (ОВГЗ), что составляет почти 30% общего государственного долга.



Из них более половины (56%) - в собственности Нацбанка (до 2016-го НБУ финансировал дыры в госфинансах, выкупая ОВГЗ у Минфина, госбанков, Нафтогаза; такая скрытая эмиссия гривни вела к накоплению дисбалансов, которые в конечном итоге приводили к инфляции и девальвации).



Около трети ОВГЗ (36%) - в собственности государственных банков (львиная доля была выпущена для докапитализации этих банков), остальное (всего 8%) держат коммерческие банки, украинские физлица и юридические компании, а также нерезиденты.



В ближайшие полтора года Украину ждет пик выплат по долговым обязательствам: правительству предстоит вернуть почти 10 млрд долларов только валютного долга.



Госдолг - это деньги, которые должен каждый украинец: примерно по 1800 долларов, говорится в статье.

