Опубликован список улиц, которые перекроют сегодня для репетиции парада ко Дню независимости

Сегодня, 20 августа, из-за подготовки к военному параду ко Дню независимости Украины в Киеве будет ограничено или запрещено движение транспорта по ряду улиц.



Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передают Українські Новини.



В частности, с 18:45 до окончания тренировок движение транспорта запретят:



на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик)

Бессарабской площади

ул. Крещатик

Майдане Незалежности

ул. Крещатик (до Европейской площади)



Также с 17:45 до окончания тренировок временно ограничат проезд транспорта во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 1, гусеничная техника):



парк воинской части А0222

ул. Маршала Рыбалко

ул. Вячеслава Черновола

выезд на ул. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста

проспект Победы (по встречной полосе)

площадь Победы (по встречной полосе)

ул. Старовокзальная

ул. Жилянская



во время проведения тренировок по маршруту:



Европейская площадь

Владимирский спуск

ул. Петра Сагайдачного

ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники)

Борычев спуск (по встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники)

ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе)

ул. Нижний Вал

Глыбочицкий проезд

ул. В. Черновола

просп. Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста

проспект Победы (на встречной полосе)

площадь Победы (на встречной полосе)

ул. Старовокзальная

ул. Жилянская



после тренировки по маршруту:



Европейская площадь

Владимирский спуск

ул. Сагайдачного

ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники)

Борычев спуск (на полосе встречного движения) (часть гусеничной и колесной техники)

ул. Набережно-Крещатицкая (встречной полосе)

ул. Нижний Вал

Глыбочицкий проезд

ул. В. Черновола

ул. Маршала Рыбалко

парк воинской части А0222



во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту:



аэродром "Святошин" (колонна № 2, колесная техника)

ул. Академика Туполева

ул. Стеценко

ул. Д. Щербакивского

проспект Победы

площадь Победы

ул. Старовокзальная

ул. Жилянская



во время проведения тренировок по маршруту:



Европейская площадь

Петровская аллея

Парковая дорога

Днепровский спуск

Набережное шоссе

ул. Набережно-Крещатицкая

ул. Нижний Вал

Глыбочицкий проезд

ул. В. Черновола

проспект Победы (встречной полосе левее Воздухофлотского моста)

проспект Победы (встречной полосе)

площадь Победы (встречной полосе)

ул. Старовокзальная

ул. Жилянская



после тренировки по маршруту:



Европейская площадь

Петровская аллея

Парковая дорога

Днепровский спуск

Набережное шоссе

ул. Набережно-Крещатицкая

ул. Нижний Вал

Глыбочицкий проезд

ул. В. Черновола

проспект Победы

ул. Академика Туполева

аэродром "Святошин"



Кроме того, в понедельник запрещена парковка и не будут работать площадки парковки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий, в частности:



на б-ре ​​Леси Украинский (в оба направления)

Владимирском проезде

ул. Богдана Хмельницкого

Набережном шоссе

Парковой дороге



Указанное ограничение движения транспорта и парковки будет действовать 22 августа.

