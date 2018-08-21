Берлин не изменил позицию по Nord Stream 2

Правительство Германии не изменило позицию по газопроводу Nord Stream 2, сообщил журналистам официальный представитель кабинета Штеффен Зайберт. "Nord Stream 2- это экономический проект... Мы приветствуем начало переговоров между ЕС, РФ и Украиной", - сказал он в Берлине в понедельник.



Ш.Зайберт сообщил, что в субботу на переговорах канцлер Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсуждали эту тему. По его словам, правительство ФРГ "заинтересовано в том, чтобы Украина оставалась транзитной страной".



"И канцлер на это указала",- сказал представитель правительства ФРГ.

