Нефтяная компания Total ушла из Ирана

Французская нефтяная компания Total ушла из Ирана из-за американских санкций. Об этом заявил министр энергетики Ирана Бижан Зангане, передает Icana.



По словам Зангане, Total официально расторгла контракт на разработку месторождения Южный Парс. Предполагалось, что Total будет его разрабатывать совместно с National Iranian Oil Company (NIOC).



"Total официально вышла из договоренности по разработке Южного Парса-11. Прошли уже более двух месяцев с того момента, как компания объявила о выходе из соглашения", - отметил он.



По словам министра, Иран в данный момент ищет замену Total для разработки месторождения.

