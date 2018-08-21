На границе со Словакией у украинца отобрали Tesla

В Закарпатской области на КПП Ужгород гражданин Украины лишился автомобиля Tesla, поскольку пытался ввезти по документам с заниженной стоимостью авто. Об этом сообщает Мукачево.net в понедельник, 20 августа.



Отмечается, что житель Черновицкой области подал таможенникам все необходимые документы, в которых стоимость указанного транспортного средства составила 15 тысяч евро.



"Это и вызвало сомнение у таможенников, поэтому они обратились к словацким коллегам и попросили у них информацию, с которой мужчина проходил их контроль", – говорится в сообщении.



Вскоре стало известно, что согласно полученному договору купли-продажи, поданного украинцем в Словакии, стоимость перемещаемого авто составляет 32,3 тысячи евро – более миллиона гривен.



В связи с нарушением таможенных правил автомобиль Tesla был изъят.

