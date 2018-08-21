Литва призывает РФ немедленно освободить Сенцова

Литва призывает Россию освободить из тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских заключенных. Об этом в понедельник, 20 августа, написал в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.



Он отметил, что Сенцов находится на грани жизни и смерти.



"Завтра исполняется 100 дней с начала голодовки Олега Сенцова в российской тюрьме. Олег находится на грани жизни и смерти. Мы вновь призываем Россию немедленно освободить незаконно задержанного, невинного человека и остальных политических заключенных Украины", - говорится в сообщении.

