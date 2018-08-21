Кризис для Греции и для всей еврозоны закончился - еврокомиссар

Успешное завершение программы финансовой помощи Греции означает завершение кризиса не только для страны, но и для еврозоны в целом. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".



"Мы многое сделали из-за фискальной политики, через создание банковского союза, через ряд программ, чтобы удостовериться, что теперь еврозона гораздо сильнее. Когда я говорю о завершении кризиса для Греции, это также означает и завершение кризиса для еврозоны", - сказал Московиси.



Он заявил, что в этом году впервые все страны еврозоны имеют уровень дефицита бюджета менее 3%, что является требованием европейского законодательства.



"В 2010 году средний уровень был 6%. Поэтому сейчас я уверен в будущем еврозоны", - сказал Московиси.



Напомним, Греция успешно завершила трехлетнюю программу спасения, организованную странами еврозоны, призванную помочь стране справиться с ее последствиями долгового кризиса.



Европейский механизм стабильности в течение трех лет предоставил стране 61,9 млрд евро. Вместе с помощью Международного валютного фонда кредиты, предоставленные Греции с 2010 года, составили более 260 млрд евро, что является крупнейшим источником финансовой помощи в мировой финансовой истории.

