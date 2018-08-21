Трамп обвинил спецпрокурора Мюллера и демократов в стремлении оказать влияние на выборы

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии и членов команды спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемые связи предвыборного штаба Трампа с Москвой, в стремлении оказать влияние на предстоящие в ноябре в стране промежуточные выборы. Об этом он написал в понедельник в своем Twitter.



"Мюллер и вся его группа озлобленных демократов-головорезов <...> напрашиваются на неприятности, - указал президент в своем твите. - Они получают удовольствие от того, что губят жизни других людей, но [при этом] они отказываются вскрывать действительно [имевшие место] коррупционные действия на стороне демократов - ложь, увольнения, уничтожение электронных посланий и многое, многое другое. Озлобленные демократы Мюллера хотят повлиять на [предстоящие] выборы. Они - позор нации".



Спецпрокурор Роберт Мюллер в мае прошлого года приступил к расследованию приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году и якобы имевшего место сговора между помощниками Трампа и Москвой. Президент США и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

