У Меркель озвучили одну из ее договоренностей с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин по итогам переговоров приняли решение готовиться к возможной встрече по вопросу Сирии при участии ФРГ, Франции, Турции и РФ. Это подтвердил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.



"Это на самом деле было темой переговоров с Путиным в Мезеберге. Было принято решение подготовиться к такой возможной встрече. Но назвать сроки такой встречи я не могу", - сказал Зайберт.



Канцлер, по словам ее пресс-секретаря, сказала, что "могло бы быть целесообразным, если бы Германия, Франция, Турция и Россия также обменялись бы мнениями. Это должно быть хорошо подготовлено. "Следующим шагом" является подготовка встречи внешнеполитических советников и экспертов, уточнил Зайберт.



Что касается предложения Путина Германии поучаствовать в восстановлении отбитых у оппозиции правительственными войсками районов, то "для федерального правительства сейчас совершенно не время заниматься этими вопросами". В настоящее время, подчеркнул Зайберт, когда наблюдается возобновление боевых действий, риск настоящей гуманитарной катастрофы в Идлибе, надо добиваться мира, политического решения конфликта.



Напомним, встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина прошла в Германии 18 августа.

