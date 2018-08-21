Вегето-сосудистая дистония

Нейроциркуляторное расстройство – комплекс симптомов, что возникает при нарушении функционирования вегетативной нервной системы. Современные специалисты настаивают на том, что вегето-сосудистая дистония не является заболеванием, а определяют ее, как болезненное состояние либо совокупность симптоматических проявлений. Вегето-сосудистая дистония имеет ряд названий: кардиопсихоневроз, вегетативный невроз, вегетопатия.



Вегетативная нервная система – отдел периферической нервной системы организма, функцией которого является регулирующее действие на внутренние органы, мускулатуру и железы секреции. Все процессы жизнедеятельности внутренних органов не зависят от силы воли или мыслеформы. Оказываемое регулирующее действие не подконтрольно сознанию человека, мы не можем заставить гладкую мускулатуру сердца прекратить сокращаться или запретить выделение гормонов надпочечниками.



Так, как этот отдел периферической системы контролирует работу всех систем органов организма, то симптоматическая картина вегетопатии весьма размыта. Боли и дискомфорт ощущается в разных отделах и областях, не связанных между собой. Комплекс проявлений вегетопатии может поставить лечащего врача в тупик.У людей с вегетативным неврозом наблюдаются такие симптомы:



· необъяснимые приступы паники и страха;

· хронические заболевания сердечно-сосудистой системы;

· затрудненное дыхание;

· низкий порог переносимости боли;

· повышенная чувствительность;

· быстрая утомляемость;

· шумы в барабанной полости;

· головокружение;

· резкие перепады настроения;

· проблемы с желудочно-кишечным трактом;

· изменение температуры тела;

· тахикардия;

· скачки давления (гипер- и гипотония);

· боли в суставах;

· холодные конечности.



Врачи выделяют еще около 130 симптоматических проявлений вегетативного невроза. Клиническая картина показывает, что симптомы не связаны между собой. Зачастую они появляются и исчезают сами по себе. Не стоит постоянно принимать анальгетики, снотворные или седативные препараты, чтобы заглушить симптоматическое действие вегето-сосудистой дистонии. Доверьте свое здоровье специалистам.

Терапия вегетопатии

Помощь специалистов

Многочисленные исследования

Своевременная профилактика

Лечение кардиопсихоневроза нужно начинать с консультации кардиолога, невролога, эндокринолога и гастроэнтеролога. Осмотр у специалистов поможет в исключении наличия других патологий и заболеваний со схожими клиническими ситуациями. Терапия осуществляется с помощью трех основных направлений:1. Обнаружение и излечение причины дистонических симптомов.2. Встречи с психотерапевтом для улучшения духовного состояния и избавления от тягости душевной. Разговоры со специалистом помогают забыть о психологических проблемах и расстройствах, уменьшить и сгладить стрессовые ситуации. Психотерапевт вправе назначить применение лекарственных препаратов. Не игнорируйте рекомендации врача.3. Восстанавливающие техники: йога, укрепляющая гимнастика, массаж, иглотерапия и другие.Терапия дистонических симптомов не происходит за короткое время, это не ОРВИ или простуда. В каждой конкретной ситуации нужен индивидуальный подход к пациенту. Лечение будет занимать продолжительное количество времени.Реабилитологи Active-center.com.ua помогают избавиться от тяжелых симптомов вегето-сосудистой дистонии. Консервативные методы лечения и индивидуальный подход к каждому клиенту – преимущества центра. Разработанные методики помогут укрепить стенки сосудов, снять стресс, расслабиться морально, заняться лечебной гимнастикой. После диагностирования, реабилитолог анализирует полученные данные о состоянии здоровья пациента и составляет методику лечения. Плюсом центра является то, что специалисты не только избавляют от симптомов вегето-сосудистой дистонии но и находят первоисточник нарушения. Физиотерапия позволяет вылечить сопутствующие заболевания. Записаться на прием можно на официальном сайте оздоровительного центра.Причины и признаки нейроциркулярного расстройства практически всегда сопровождаются нарушениями психологического состояния. Не лишним будет обратиться к психотерапевту для консультации. Часто пациентов с вегето-сосудистой дистонией наблюдают апатию и хандру. Апатия – симптом полного безразличия к окружающим проблемам и людям. Отличается безучастным существованием личности. После апатии возникает хандра – мрачное состояние психики человека. Пациент пребывает в томительной скуке, что не благотворно сказывается на его работоспособности и социальной жизни.Вегето-сосудистая дистония является проявлением других заболеваний. Причиной могут стать:· болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз);· гормональный дисбаланс во время подросткового периода, беременности, периода кормления грудью, климакса;· большие физические нагрузки;· хроническое стрессовое состояние;· пагубные привычки (употребление спиртосодержащих напитков, табачных изделий, наркотических веществ).Не стоит слушать знакомых, которые твердят, что это не болезнь и симптомы пройдут сами без вреда для организма. Ни в коем случае нельзя терпеть проблемы, которые вызваны развитием вегето-сосудистой дистонии. Ставить самому себе диагноз и назначать лечение недопустимо! Симптомы вегетативного невроза схожи с другими серьезными заболеваниями. Доверьтесь врачу, он назначит диагностику и курс лечения.Диагностика нарушения вегетативной системы организма весьма тяжелая вещь. Для получения полного анамнеза следует провести ряд исследований:· магнитно-резонансная томография;· электроэнцефалография;· электрокардиограмма;· лабораторные анализы крови и мочи;· ультразвуковая диагностика;· компьютерная томография.Данные исследования помогут лечащему врачу выявить причины плохого самочувствия и нарушения работы вегетативной системы. Своевременная диагностика позволяет искоренить очаг развития беспокоящих симптомов вегетопатии.Существуют профилактические меры во избежание вегето-сосудистой дистонии. Профилактику нарушения функционирования вегетативной нервной системы рекомендуется начинать с самого детства. Ведь полезные привычки формируются не за один день.Лучшим методом будет исключение стрессовых ситуаций из своей жизни, нормированное питание, искоренение пагубных привычек и воздержание от переутомления.Составьте правильный распорядок дня, в котором будет отведено время для сбалансированного питания, отдыха и умеренной физической нагрузки. Оградите себя от мучительной бессонницы, вечной усталости, приступов апатии и хандры. Вычеркните навсегда из своей жизни пагубные привычки и постарайтесь исключить стрессы и иные эмоциональные перегрузки. Ваше здоровье зависит от ваших решительных действий. Подарите себе здоровое будущее без симптомов вегето-сосудистой дистонии.