Не стоит смешивать спиртное и энергетики

Как передает "Российская газета", биологи из США, Великобритании и Бразилии исследовали, как влияют этанол и таурин (компонент энергетических напитков) на тело. Был проведен эксперимент с рыбками Данио-рерио. Рыб поместили в различные аквариумы - с обычной водой и смесью из воды, таурина и этилового спирта.



У рыб во втором аквариуме были выявлены признаки снижения социальной активности и резкое ослабление реакции на хищников. По словам медиков, у людей тоже может притупляться чувство страха. Как результат, люди будут совершать рискованные поступки и принимать необдуманные решения.



Также эксперты говорят: при сочетании спиртного и энергетика люди неадекватно оценивают степень своего опьянения. Дело в том, что энергетик производит бодрящий эффект. Некоторые, показали многочисленные исследования, даже садятся за руль, считая себя трезвыми.

