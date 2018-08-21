Появился новый клип "Ленинграда

Новый клип группы "Ленинград" под названием "Не хочу быть москвичом" появился в интернете и набрал более 180 тысяч просмотров.



На видео коллектив плывет вместе с туристами по рекам Санкт-Петербурга на борту одного из прогулочных теплоходов. Текст песни посвящен преимуществам города перед Москвой.



В частности, в песне солист Сергей Шнуров жалуется на то, что в столице ему "не с кем выпить", критикует "сломанные пятиэтажки" и отсутствие "коренных москвичек". В припеве солистка группы Флорида Чантурия утверждает, что вся культура сосредоточена в Питере.



Группа Сергея Шнурова в последние годы презентует новые песни одновременно с клипами на своем канале YouTube. Самым просматриваемым видео коллектива стал ролик на песню "Экспонат".





