В этом году 448 тыс. детей пойдут в первый класс по новому стандарту - Президент

В этом году 448 тысяч украинских школьников пойдут в первый класс по новым государственным стандартам. Об этом во время образовательного форума заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.



“Вполне логично, что эта программа „Новая украинская школа“ начинается с самых маленьких — со школьников и будет расти вместе с ними. 1 сентября все ученики 22 тысяч первых классов, которые есть в Украине, а это 448 тысяч школьников начнут обучение уже по новому государственному стандарту”, - заявил Порошенко.

