Народный депутат Юрий Береза отдал приказ об убийстве трех человек и пытается “отмазать” виновных

Так, по сообщениям СМИ, народный депутат VIII созыва и командир полка специального назначения “Днепр 1” Юрий Береза отдал приказ стрелять на поражение всех, кто посмеет перейти черту его Пятихатских владений. В результате выполнения приказа, его доверенным лицом, бойцом “Днепр 1” по кличке “Лелик” и двумя охранниками под его руководством, было совершено тройное убийство. На данные момент, несмотря на угрозы и шантаж со стороны Юрия Березы в сторону судей и правоохранителей, виновные в преступлении находятся в следственном изоляторе и ожидают суда.

На данный момент, Юрия Березу называют не только “липовым комбатом” и народным депутатом, но и одним из самых больших латифундистов нашего времени. В его собственности числится более 30 тысяч гектар земли, на которых также располагаются рыбные хозяйства. На территории одного из них и произошла кровавая расправа над посмевшими в неурочный час посетить угодья.

Также, Юрий Береза и его частная охранная фирма из Днепра “Борисфен” не единожды были замешаны в скандалах, связанных с рейдерским захватом ряда предприятий .