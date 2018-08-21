Януковича в Украину хотят доставить с помощью спецназа

В Главной военной прокуратуре Украины предлагают создать специальное подразделение для задержания на территории России экс-президента Виктора Януковича. Об этом в интервью Громадскому сказал прокурор Руслан Кравченко, представляющий сторону обвинения в деле о госизмене.



"Я считаю, что правоохранительные органы должны сделать все, чтобы это решение (суда по делу Януковича, - ред.) выполнялось", - сказал прокурор.



Отвечая на уточняющий вопрос, Кравченко пояснил механизм выполнения решения: "Возможно, создать подразделение наподобие Моссада, к примеру. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его в Украину".



Как известно, Моссад - это политическая разведка Израиля. Ее основными задачами являются сбор и анализ разведывательной информации, а также проведение спецопераций за пределами Израиля.



Напомним, обвинение просит для Януковича 15 лет тюрьмы. Как известно, в данном деле Януковичу инкриминируются ст. 111 (государственная измена), ст.27, ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст.27, ч.3 ст.110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

