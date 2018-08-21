Гройсман прогнозирует качественные изменения в украинском образовании через 3-5 лет

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что ключевыми заданиями, которые стоят перед национальным образованием, являются доступность и новое качество.



"Два ключевых задания, которые стоят перед национальным образованием - доступность и новое качество", - сказал В.Гройсман в ходе конференции "Новая украинская школа - старт реформы, участие громад" во вторник в Киеве.



Также премьер подчеркнул важность модернизации системы профессионально-технического образования и развития высшего.



Кроме того, глава правительства отметил, что на данный момент очередь в детсады составляет 46 тыс., и принимая во внимание демографическую ситуацию в стране, до конца 2020 года необходимо создать около 60 тыс. мест в детсадах. "И это реальность и мы это сделаем", - подчеркнул В.Гройсман.



Среди прочего, премьер добавил, что процесс реформирования украинской школы и образования в целом требует длительного времени и результат будут виден уже через несколько лет.



"Я уверен, что через 3-5 лет у нас будет абсолютно качественно другая ситуация", - сказал В.Гройсман.

