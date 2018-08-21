Украина работает над получением от США катеров береговой охраны – посол

Украина намерена получить у США катера береговой охраны типа "Island" для использования их в Черном море, заявляет посол Украины в США Валерий Чалый.



"Мы работаем над тем, чтобы получить от Соединенных Штатов катера класса Island, которые усилят наши способности в Черноморском бассейне", - сказал В.Чалый на пресс-конференции во вторник в Киеве.



По его словам, этот процесс не завершен, "но мы работаем над этим". "Сейчас как раз экспертные группы работают над подготовкой соответствующего соглашения о передаче таких катеров, и я надеюсь, что мы завершим успешно этот процесс – мы получим усиление", - добавил посол.



"Вы видите, какая ситуация сложная – Россия наращивает свое давление, и нам нужно срочно и свои производить, и получать дополнительные возможности… Но кроме того, это пилотный проект для того, чтобы внедрить схему прямых поставок, прямых закупок, потому что все, что мы получаем на сегодня от США, идет как помощь военно-техническая с одной стороны, с другой – коммерческие проекты. Если мы сделаем такой проект, тогда мы сможем закупать более современное вооружение у Соединенных Штатов. То есть, это абсолютно новый уровень, которого не было никогда и который США применяют только со своими союзниками. Потому я считаю, что мы здесь на правильном пути", - рассказал В.Чалый.



По его словам, сейчас речь идет о передаче двух катеров класса "Island". "Если сравнить с нашими, которые сейчас на службе в Черном море, то это большие корабли, это действительно большие возможности", - отметил посол.



"Но что важно: это пилотный проект. То есть если мы пойдем по нему успешно, но мы потом сможем развивать и по морскому компоненту, и по получению других видов вооружения", - подчеркнул В.Чалый.



По словам посла, процесс получения катеров быстрым не будет. "Это не будет быстро... но я могу сказать, что в этом году, я думаю, мы получим уже на них права, передачу прав на эти корабли. Далее… их надо оборудовать, их надо подготовить, вооружение, а потом они уже входят в процесс обучения команды, а потом все это запускается. То есть это займет время. Я бы сказал, это вопрос месяцев, а не дней", - добавил В.Чалый.



Как сообщалось, в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в апреле сего года сообщили о завершении проработки контракта на получение двух патрульных катеров типа Island от правительства США и начале его межведомственного согласования.

