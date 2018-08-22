В ближайшие дни в Украине немного похолодает

В ближайшие сутки, 22 августа, в южной части Украины сохранится очень жаркая и сухая воздушная масса, на остальную территорию будет поступать более прохладный воздух с северо-запада, сообщает Укргидрометцентр. В этот день в Украине - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 11-16°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 24-29°, на Закарпатье и в южной части 27-32°.



В Киеве - без осадков, температура ночью 14-16°, днем 23-25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 36,6 градусов тепла в 2000 году, а самая низкая - ночью на отметке 4,6 градусов выше ноля в 1914 году.



В среду, 23 августа, в Украине по-прежнему без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на юге и Закарпатье 12-17°, на побережье морей до 22°; днем 23-28°, в южных областях и на Закарпатье до 31°.



В Киеве в этот день - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 24-26°.



21 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 25°.

