Трое мужчин с мачете напали на украинцев в Польше

Возле польской Познани вечером 20 августа трое мужчин с мачете напали на пару украинцев, которые были вынуждены спрятаться на территории пожарной части, сообщает Radio Poznan.



Отмечается, что на территорию пожарной части Познань-Кшесины забежал окровавленный мужчина с девушкой. Через несколько минут за ними приехал темный автомобиль, из которого вышли трое мужчин. Они пытались избить мужчину и угрожали ему. Пожарные вызвали полицию.



Раненого 25-летнего украинца госпитализировали. Мужчина не получил серьезных травм, у него рассечена губа.



Полицейские задержали двух нападавших. У одного из злоумышленников обнаружили мачете.

