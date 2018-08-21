В Украине предложили конфискацию "евроблях"

В Украине предлагают ужесточить вопрос по взаимодействию с владельцами “евроблях“. Для этого в общественной организации Стоп Коррупции предлагают конфискацию авто на еврономерах при любых нарушениях ПДД сообщает Обозреватель.



“Любой, кто нарушает ПДД, попадает в базу полиции. Если ты не оплатил штраф, то при первой же остановке авто изымают правоохранители на площадку. Почему этого не происходит с машинами на еврономерах? Если они заезжают временно по документам, но не выезжают за пределы страны, почему эти машины не изымают? Им делают предупреждения, составляют протоколы, но сама машина остается у владельца“, - сказал глава общественной организации Стоп коррупции Роман Бочкала.



При этом Бочкала считает, что нынешние пошлины на ввоз авто слишком велики. “Если ты ввозишь машину премиум-класса, то пошлина должна быть высокой. А если авто бюджетное, то действительно нужно пересмотреть подход и снизить налог. В данном случае автомобиль - не роскошь, а средство передвижения“, - пояснил позицию глава организации.

