Тюремщики будут принудительно кормить Сенцова, если будет угроза его жизни

Голодовка, которую держит осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов, не является эффективным способом отстаивания своих прав, заявил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.



"100 дней голодовки - это очень сложно, он (Сенцов), конечно, должен употреблять смеси, иначе бы уже скончался. У Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно", - сказал И.Мельников.



О.Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.



"Я не считаю, что голодовка - это эффективный способ отстаивания своих прав, это только вредит здоровью. Но нужно понимать, что Сенцов в данном случае идет на принцип", - сказал ответственный секретарь ОНК.

