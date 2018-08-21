Порошенко задекларировал 15 миллионов дохода

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал более 14 млн 742 тысячи гривен дохода за счет дивидендов.



Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии, опубликованном на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.



Отмечается, что 20 августа президент задекларировал 14 млн 742 тысячи 625 гривень ПАО ЗНКИФ ПРАЙМ ЭССЕТС КЕПИТАЛ - юридического лица, зарегистрированного в Украине.

