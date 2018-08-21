Советник Трампа по нацбезопасности Болтон посетит парад ко Дню независимости в Киеве

Советник Президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетит военный парад в Киеве по случаю 27-й годовщины независимости Украины, а также проведет встречи с властями.



Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый на пресс-конференции, передают Українськi Новини.



"Будут содержательные встречи советника по нацобороне с Президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, министром обороны. Мы пригласили представителя Президента США принять участие в параде. Там будут американские подразделения, американские воины стоять вместе с нашими плечо к плечу", - сказал он.

