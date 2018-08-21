Луценко: к закрытию дела против Кернеса причастны нардепы

Генеральный прокурор Юрий Луценко говорит, что к закрытию дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса причастны народные депутаты.



Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».



«Я точно знаю, что господин Кернес проводил переговоры с народными депутатами, чтобы ему помогли закрыть это дело», - рассказал он о «кулуарной» части дела.



На просьбу назвать конкретные фамилии Луценко ответил:



«Я не могу это говорить, доказательства еще не сформированы до конца».



В то же время генпрокурор заверил, что никто из них не приходил к нему лично «договариваться»:



«Нет, я все-таки руководитель правоохранительной системы, поэтому знаю чуть больше, чем могу сказать. Следите, пожалуйста, на следующих выборах, кто из новых избранников появится на Харьковском городском округе (по данным УП, на следующих выборах в ВР по одному из округов Харькова может баллотироваться депутат из фракции БПП Александр Грановский). Это будет вам ответ на вопрос о том, кто это готовил. Это такой подарок ко дню рождения господина Кернеса», – рассказал Луценко.



Генпрокурор заверил, что будет делать все от него зависящее, чтобы судья, который закрыл дело мэра Харькова, «понес наказание за план спасения нерядового Кернеса».



На ремарку о том, что в деле все же сторону обвинения представляли 19 прокуроров, но ни один из них не являлся на заседания суда, генпрокурор отметил следующее:



«Потому что все они должны были готовиться к дебатам. Быть козлами отпущения, которые просто сидят и смотрят на то, как судья делает подарок на день рождения, мы не собирались».



«Мы имели право, как и сторона защиты, просить время на подготовку к дебатам. По аналогии возьмите суд над Януковичем. Когда адвокаты просят дать им время на подготовку, судья на это идет. Например, можно просить месяц, но получить 15 дней. Но нельзя просто при отсутствии одной из сторон продолжать заседание», - добавил генпрокурор.



По словам Луценко, «если кто-то и влиял на судебный процесс для такого решения, то это точно не прокуратура».



На вопрос, был ли фактор президента в этом деле, глава ГПУ сказал следующее.



«Я еще раз могу сказать, что к этому решению, как и к любым другим решениям судов, по моим данным, Петр Алексеевич точно не причастен. Относительно нашего впечатления (по делу Кернеса. - Ред.), то мы сошлись на том, что апелляция должна поставить все в законное русло».



Луценко отметил, что, бывало, обменивался с Порошенко «не совсем цензурными впечатлениями от того или иного решения суда».



«Давайте поставим все точки над «і». Разговоры о том, что президент контролирует судебную систему, являются абсолютным бредом», – подчеркнул генпрокурор.

