Совет ЕС полномочен дополнять санкции против РФ - Могерини

В отношении России действуют жесткие санкции в связи с ситуацией на востоке Украины, решение о дальнейшем усилении ограничительных мер в связи с химатакой в Солсбери может принять только Совет ЕС, сообщила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.



"На данной стадии мы уже применяем очень сильные меры в отношении России. Уже действуют ограничительные меры, недавно были продлены экономические санкции, а также расширены санкции за незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Что касается мер в связи с атакой в Солсбери, вы знаете, что ряд шагов был предпринят и объявлен на высшем уровне ЕС - Европейском Совете", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.



Она добавила, что вопрос о введении санкций по-прежнему входит в полномочия Совета ЕС, который может принимать решение о дополнительных мерах.



Представитель Ф.Могерини отвечала на вопрос, как Евросоюз отреагировал на призыв Великобритании усилить санкции ЕС против России в связи с "делом Солсбери".

