Украина выходит на новый уровень взаимодействия с США в сфере безопасности и обороны – Чалый

Партнерство между США и Украиной выходит на новый, стратегический, уровень в сфере безопасности и обороны, а членство Украины в НАТО является наиболее оптимальным сценарием обеспечения безопасности страны, отмечает украинский посол в США Валерий Чалый.



"Украина сегодня впервые за все годы взаимодействия с США выходит на уровень стратегического партнерства, по меньшей мере, в сфере безопасности и обороны", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Киеве.



По словам посла, о новом уровне взаимодействия в сфере безопасности и обороны Вашингтона и Киева свидетельствует предоставление Украине противотанкового современного вооружения. "Это не только свидетельство готовности помогать нашей стране – это свидетельство совсем другого уровня взаимодействия: тут и доверие, которого не было в свое время, оно возросло серьезно… Сейчас доверие к использованию Украиной такого оружия позволяет говорить о новых уровнях", - подчеркнул В.Чалый.



Также он добавил, что речь идет и об оценке США борьбы с коррупцией именно в этой сфере. "В начале были опасения, что такие системы могут через коррупционные схемы попасть в руки противника. Сейчас мы продемонстрировали, что мы контролируем ситуацию, и это открывает новые возможности", - сказал украинский посол.



Говоря об оптимальном для Украины сценарии обеспечения безопасности, В.Чалый отметил: "Наиболее реальный сценарий для обеспечения безопасности сегодня – это членство Украины в системе коллективной безопасности и обороны, где есть США. НАТО – это сейчас наиболее эффективная организация в мире по обеспечению безопасности".

