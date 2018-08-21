У Путина ответили на обвинения Microsoft

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными заявления компании Microsoft о предпринимающихся попытках российского вмешательства в американские выборы. Об этом во вторник, 21 августа.



По его словам, эта заявления не подкреплены никакими фактами.



"Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборах. Из Америки мы слышим подтверждение о том, что никакого влияния на выборах не было. О ком именно идет речь, что является доказательствами, и на основании чего делаются выводы вот такой категории, мы не понимаем. Такие данные отсутствуют", - сказал Песков.



Он отметил, что в Кремле по-прежнему нет понимания, на основе чего строятся серьезные обвинения: "Что за Fancy bear, при чем тут военная разведка российская".

