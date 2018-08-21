Порошенко призывает давить на РФ на любых международных переговорах для освобождения Сенцова

Президент Украины Петр Порошенко в 100-й день голодовки украинского политзаключенного в России Олега Сенцова призвал мировых лидеров активнее давить на Кремль для освобождения всех украинских пленников.



"Сегодня весь мир произносит имя Олега Сенцова. Произносит, требуя его освобождения. Нет ни одних международных переговоров, ни одной встречи, где бы я не обращался к мировым лидерам, призывая их активнее давить на Кремль чтобы освободить Олега и всех наших пленников", – написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.



Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Режиссер удерживается в исправительной колонии строгого режима в г.Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ).



С 14 мая 2018 года О.Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим мотивам". Родственники О.Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья.

