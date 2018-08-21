AFP: МАГАТЭ не видит признаков денуклеаризации КНДР

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выражает обеспокоенность в связи с тем, что КНДР продолжает разработки в ядерной сфере, несмотря на обещания высшего руководства страны.



Об этом говорится в докладе генерального директора организации Юкия Амано, выдержки из которого публикует AFP.



"Продолжение и развитие ядерной программы КНДР вызывает серьезную озабоченность", - приводит агентство слова Амано. Как отмечается в докладе, МАГАТЭ располагает данными об активности, связанной с "радиохимической лабораторией" и зафиксированной "в конце апреля - начале мая", после межкорейского саммита в пограничном пункте Пханмунджом.



Организация считает, что экспериментальный реактор в Йонбене продолжает начатый в декабре 2015 года операционный цикл. Также, по данным МАГАТЭ, Пхеньян продолжает работу по созданию легководного реактора, добычу и обогащение урана на объекте в Пхенсане.



Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 27 апреля переговоры в Пханмунджоме. Это стало первой встречей руководителей двух стран за последние 10 лет. По ее итогам была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.



12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян также объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

