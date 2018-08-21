Facebook работает над ускорением МРТ в 10 раз

Лаборатория искусственного интеллекта Facebook вместе с Университетом Нью-Йорка разрабатывает нейросеть, которая позволит повысить скорость магнитно-резонансной томографии в 10 раз.



Об этом пишет Business Insider.



МРТ - длительный процесс, который обычно занимает около 30 минут. В течение этого времени пациент находится в тесной трубе. С помощью искусственного интеллекта, который учился на 3 млн анонимных изображениях МРТ и 10 тысячах исследований с вынесенными диагнозами, Facebook намерена существенно сократить время на томографию, изучая только конкретные участки тела.



"Используя ШИ, мы сможем захватить меньше данных и, следовательно, проводить сканирование быстрее, сохраняя или даже увеличивая базу МРТ-изображений. Задача состоит в том, чтобы научить искусственные нейронные сети распознавать базовую структуру изображений, чтобы заполнять пробелы, возникающие при ускоренном сканировании . наш метод похож на то, как люди обрабатывают сенсорную информацию. Когда мы смотрим на объект, наш мозг часто получают неполную картину - как в случае с размытыми или тускло освещенными предметами. Нам нужно превратить эти данные в ко исну для медицины информации ".



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