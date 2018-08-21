Настя Рыбка заявила, что отдала Дерипаске запись его переговоров о вмешательстве в выборы в США

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) передала российскому миллиардеру Олегу Дерипаске аудиозапись, на которой, как она утверждала, бизнесмен обсуждал вмешательство России в американские выборы. Об этом Вашукевич сообщила агентству Associated Press на суде в Таиланде, где рассматривают дело о предоставлении услуг сексуального характера.



Обращаясь к журналисту агентства в суде Паттайи, Рыбка сказала, что пообещала Дерипаске больше не говорить на эту тему. По ее словам, миллиардер пообещал ей «кое-что» взамен на то, что она не станет обнародовать доказательство. «Если он сделает это, тогда проблем не будет, но, если он этого не сделает…» — сказала она, пожала плечами и улыбнулась.



Когда журналист спросил, оставила ли она себе копии материалов, переданных Дерипаске, Рыбка вновь пожала плечами и улыбнулась. На уточняющий вопрос, что было на записи, Рыбка ответила: «Кое-какое аудио, кое-какое видео».

Настя Рыбка фигурировала в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о связях Олега Дерипаски с бывшим вице-премьером России Сергеем Приходько. Материалами для расследования, в частности, стали фотографии и видео, опубликованные Рыбкой. Основатель ФБК Алексей Навальный называл Рыбку сотрудницей «индустрии эскортных услуг».



Олег Дерипаска упоминался в контексте «российского расследования» в США из-за связей с лоббистом Полом Манафортом — бывшим главой штаба Дональда Трампа.



Дерипаска, как и несколько других российских бизнесменов, с апреля 2018 года находится под американскими санкциями. Под санкции также попал Виктор Вексельберг, которого допрашивали в рамках «российского расследования».

