В России разработали новый автомат Калашникова под патрон НАТО

Российский концерн Калашников представил опытный образец нового автомата АК-308, который использует патроны стандартов НАТО. Об этом сообщает пресс-служба концерна на официальном сайте.



Отмечено, что новый автомат создан на основе модели АК-103 под патрон 7,62х51 миллиметр, который является стандартом в странах-участницах НАТО.



"Вместимость магазина нового оружия - 20 патронов, его масса - 4,3 килограмма, а длина ствола - 415 миллиметров. Автомат комплектуется диоптрическим прицелом и складируемым, регулируемым по длине прикладом на четыре позиции", - говорится в технической характеристике нового оружия.



На данный момент, как сообщили в концерне, идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения.



Как известно, в 2015 году российская армия приняла на вооружение автомат АК-12, в котором, как и в предыдущих моделях, используются патроны советского образца 5,45 × 39 мм и 7,62 × 39 мм.

