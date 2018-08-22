Позиции Украины и США по противодействию "Северному потоку-2" совпадают – посол

Украина и США едины во мнении относительно политической направленности проекта "Северный поток-2" и необходимости противодействия его реализации, заявил посол Украины в США Валерий Чалый.



"По "Северному потоку-2" наши позиции с США совпадают очень четко. И мы против этого проекта с той позиции, что он не является экономическим, а является чисто политическим. Мы понимаем, о чем идет речь: обойти Украину, чтобы развязать руки для дальнейших шагов агрессии… Такое же понимание есть и в США", - сказал В.Чалый на брифинге во вторник в Киеве.



Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп дал поручение всем органам власти противодействовать реализации этого проекта. .



"Думаю, что в ближайшее время будем видеть серьезную борьбу политическую, геополитическую, вокруг этого проекта", - сказал В.Чалый.



Также посол обратил внимание на то, что у Украины должна был четкая однозначная позиция по данному вопросу.

