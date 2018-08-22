Ученые изобрели бумажную батарею, которую заряжают бактерии

Ученые изобрели новый тип батареи: она сделана из бумаги, которая подпитывается деятельностью бактерий и является относительно недорогой.



Об этом сообщает Eurek Alert.



"Бумага имеет уникальные преимущества в качестве материала для биосенсоров, - отметил Сеохеун Чой, ученый, который представил работу журналистам. - Она дешевая, ее легко утилизировать. Коммерческие батареи слишком расточительны и дорогие, их нельзя интегрировать в бумажные субстраты. Лучшим решением является биоаккумулятор на бумажной основе".



Чой также рассказал подробности разработки - печатая тонкие слои металлов и других материалов на поверхности бумаги, ученые поместили на них екзоелектрогени - микроорганизмы, которые могут переносить электроны.



Затем они проходят через мембрану и могут связаться с внешним электродами. Чтобы активировать батарею, исследователи использовали воду или слюну. В течение нескольких минут жидкость оживила бактерии, которые произвели достаточно электронов для питания светодиода и калькулятора.



Бумажная батарея, которую можно использовать множество раз, а потом экологически утилизировать, может работать до четырех месяцев. Сейчас ученые работают над тем, чтобы она работала дольше и при гораздо более плохих условиях хранения.



Ученые отметили, что разработка будет особенно полезна в отдаленных районах мира или в регионах с ограниченными ресурсами, где такие предметы, как электрические розетки, является роскошью.



Работники здравоохранения там часто не имеют доступа к электричеству для действий на диагностических приборах, а коммерческие батареи могут быть недоступны или слишком дорогими. Новые источники питания необходимы - они дешевле и при этом портативные.

