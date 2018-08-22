Путин заверил Меркель в сохранении транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин сказал канцлеру Германии Ангеле Меркель, что РФ планирует сохранить транзит газа через Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает во вторник, 21 августа, РБК.



"Путин сказал, что транзит через Украину будет сохранен", - отметил Песков.



Пресс-секретарь напомнил, что лидеры двух стран обсудили "прогнозы объемов потребления газа на европейском континенте".



"Очевидно, что потребление будет расти, но в какой степени - это, по-прежнему, вопрос для дальнейшей обработки", - резюмировал Песков.



Напомним, в начале переговоров Путин и Меркель сделали перед резиденцией Мезерберг несколько заявлений относительно участия Украины после запуска Северного потока-2. Тогда Меркель указала, что Украина не должна потерять статус транзитной страны для российского газа. Путин сделал оговорку, что для России главное, чтобы "украинский транзит отвечал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова".

