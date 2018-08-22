Что такое флирт и как флиртовать

Любовные отношения мужчины и женщины всегда начинаются с легкого, увлекательного общения. Флирт - первые шаги к установлению прочной связи между вами и привлекательным для вас человеком. Иногда флирт бывает неплохим способом поддержать психологическую форму в период после расставания с предыдущим партнером.Еще одна разновидность флирта - ни к чему не обязывающее общение, в котором каждый из собеседников сознает отсутствие желания чего-то более серьезного. Легкие заигрывания - вполне нормальное явление в компаниях друзей, однокурсников или коллег. Это дает возможность участникам флирта осознать свою мужскую или женскую привлекательность, без измены или потери связи с существующим партнером.

Часть людей сознательно избегает непродуктивного или вредного флирта, с намерением оградить себя от сложных ситуаций. В таких случаях стоит сохранить позитивную энергию для более удобного и важного случая.

Хотите узнать, как флиртовать без потерь для репутации? Запомните несколько ключевых правил:

Не флиртуйте со всеми подряд. Это создает впечатление несерьезности ваших намерений по отношению к любому из представителей противоположного пола. Избегайте неоднозначных намеков. Ваше понимание и восприятие противоположной стороны могут отличаться. Проявляйте интерес к собеседнику, но свои желания отложите до более подходящего момента. Не фальшивьте. Чрезмерная приторность или наигранность вызывают естественное отторжение у представителей обоего пола.

Главное - не бегите впереди паровоза. Не начинайте с шагов, которые должны быть естественным продолжением приятного знакомства. Постарайтесь понять, что за человек перед вами, как вы можете выглядеть в его глазах, совершая те или иные поступки. Вот фразы для знакомства, которые могут помочь установить контакт и подобрать оптимальный вариант именно для вашего случая.

Часто флирт развивается на основе дружеских отношений, в которых вы успели неплохо узнать человека. Многим людям очень важно установить прочное доверие, прежде чем начинать что-то большее. Определите, есть ли у вас общие темы для беседы, не касающиеся любовных отношений.

Если вы потерпели поражение, пытаясь флиртовать - проанализируйте свои ошибки, но не слишком на них зацикливайтесь. Возможно, вы неправильно выбрали объект флирта. Развивайте в себе наблюдательность, пробуйте тренинги от Фазы Роста и находите новые знакомства. Так вы испытаете разные стили общения, в одном из которых найдете себя.