Менеджер IT-проектов, как перспективная профессия

Если не использовать приставку IT, то спектр использования этой профессии будет невероятно широким и явно не ограничится сферой современных технологий. Для любого стартапа данная вакансия не менее актуальна. И, по существу, часть требований к кандидатам имеет немало общего как раз с представителями IT-индустрии.



Достоинства и особенности



Если рассматривать все предлагаемые на рынке труда сегодня IT-вакансии, нет никаких сомнений, что менеджер проекта – одна из самых интересных профессий. Ведь в отличие от знатоков кода или тестеров, project manager участвует во всех стадиях реализации проекта, от создания концепции, до полной его сдачи.

Менеджер проекта постоянно связан с мультизадачностью и комплексными решениями. Он общается не только с участниками самого проекта, но и теми, кто заинтересован в его реализации или хоть как-то связан. Такой большой круг общения – еще один однозначный плюс работы.

Обязанности и функции

Если рассматривать работу project manager в целом, то получится, что для каждого субъекта и объекта, так или иначе связанного с проектом, у этого специалиста есть свой набор функций. Потому так их все и разделим, но сначала обозначим тех самых «участников»:

заказчик;

команда разработчиков;

непосредственно сам продукт;

фирма, в которой работает менеджер.

Вкратце пройдемся по каждому пункту. Для заказчика работа сводится к пониманию требований и расстановки приоритетов в работе, а также показу версий продукта, предоставлении отчетов, фидбэке и контроле соблюдения сроков реализации проекта. Что касается обязанностей в работе с командой, то здесь все зависит от видения должности самой компанией. Все может начинаться с открытия программист C++ вакансии и заканчиваться непосредственным набором участников проекта, их обучением и реализацией программы мотивации. Кстати, это же касается и взаимодействия с самой компанией.

О знаниях и навыках

Проект-менеджер – настоящий универсальный солдат. Его объем знаний никогда не будет более, чем достаточным. Чем больше областей он способен охватить, тем лучше. Из обязательных, это конечно, английский язык на уровне intermediate+, понимание бизнес-процессов, немного юридической части работы в формате «заказчик-подрядчик» и еще много чего. Крайне важно, уметь находить подход к любому человеку и никогда не прекращать учиться. А все остальное непременно придет само собой.