5 оригинальных подарков на день рождения

Если очень хочется удивить именинника нестандартным подарком, значит, вам пригодится данный материал. Мы подскажем 5 классных идей, которые точно не оставят равнодушным получателя. А вы сможете гордиться собственной изобретательностью.





Идея №1 – Животное

Нет, питомца искать не обязательно. Вполне достаточно будет приобрести вещь с изображением милого мопса, котенка или гуся и вручить ее имениннику. Это может быть чашка, тарелка или фартук. А может и всё вместе. Главное, чтобы у получателя хватило чувства юмора, чтобы оценить подобный презент.

Идея №2 – Счастливый Дневник

Если именинник очень серьезный, ему точно пригодится Счастливый дневник. Этот уникальный аксессуар способен изменить жизнь в лучшую сторону! На его страницах размещается огромное количество советов, позитивных утверждений и аффирмаций. Заполняя его, обладатель становится счастливее, сам того не замечая.

Найти его в интернете легко. Просмотрите креативные подарки от Бери Дари, чтобы его обнаружить. Там вас будет ждать еще много чего интересного.

Идея №3 – Аэратор для вина

Вот уж поистине оригинальная вещь! Этот аксессуар, наверняка, придется по нраву имениннику. Не в каждом доме найдется такой полезный предмет, а точнее – практически нигде.

Главная задача аэратора – насытить вино кислородом, что позволит максимально раскрыть вкусовые качества напитка. Проверить работу устройства можно прямо на празднике!

Идея №4 – Карта желаний

Оригинальные подарки на ДР – это не обязательно практичные предметы, а еще и вдохновляющие. Например, карта желаний позволит имениннику стремиться к успеху и держать себя в тонусе. Она будет постоянно напоминать о целях, которые человек себе наметил. К тому же, яркий плакат станет достойным украшением любого интерьера.

Идея №5 – Книга

Те, кто говорят, что книга – лучший подарок, однозначно правы. Особенно, если это уникальное издание под названием «Бизнесмены, изменившие мир». Такая книга станет украшением любой домашней библиотеки. А, в особенности, придется по нраву тем, кто действительно имеет собственное дело или прилагает все усилия для его основания.

И это лишь малая толика подарков, которые выделят вас среди дарителей традиционных презентов на день рождения. При подборе учитывайте характер и интересы именинника, чтобы вручить ему действительно полезный и необычный предмет. Как видите, всё очень просто!