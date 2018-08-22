Определен оптимальный вариант рабочего пространства

Люди, работающие в офисах с открытой планировкой, более активны и меньше подвержены стрессу, чем люди, работающие в отдельных кабинетах или в офисе с перегородками, показало исследование. Причина проста: в открытых офисах люди чаще встают со своего рабочего места, чтобы уединиться. То есть они больше двигаются.



А, как известно, сидячий образ жизни убивает, отмечает BBC. Сотрудники Университета Аризоны говорят: офисные работники, согласно статистике, в целом чаще ведут малоподвижный образ жизни. Данный факт связан с развитием болезней сердца, усталостью и плохим настроением.



Ученые специально оценили уровень подвижности и стресса у людей, трудящихся в офисах с разной планировки. Оказалось, сниженная активность и повышенный уровень стресса идут рука об руку. Повышенная активность, в свою очередь, давала уменьшение показателей стресса на 14%.



В открытых офисах люди на 32% больше проявляют активность, чем люди, сидящие в отдельных кабинетах, и на 20% больше, чем люди, работающие в офисах с перегородками, установили исследователи.

